На Ставрополье незаконно раскопали древний курган

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия, на восстановление которого теперь понадобится свыше 27 миллионов рублей. Речь идёт о кургане «Золотушка-1» в Ессентуках, пострадавшем в результате незаконных земляных работ. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Курган «Золотушка — 1». Видео © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

«В период с октября по декабрь 2024 года собственник земельного участка, в границах которого располагается объект культурного наследия федерального значения «Курган «Золотушка — 1», III тыс. — I тыс. до н. э., без согласования с региональным органом провёл в пределах охранной зоны земляные работы», — уточнили в ведомстве.

Работы на кургане в декабре 2024 года. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

В отношении местного жителя, который взял на себя ответственность за проведённые земляные работы, возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации).