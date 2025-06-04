На Ставрополье незаконно раскопали древний курган
Прокуратура начала проверку после повреждения кургана «Золотушка-1» в Ессентуках
Работы на кургане в декабре 2024 года. Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия, на восстановление которого теперь понадобится свыше 27 миллионов рублей. Речь идёт о кургане «Золотушка-1» в Ессентуках, пострадавшем в результате незаконных земляных работ. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Курган «Золотушка — 1». Видео © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
«В период с октября по декабрь 2024 года собственник земельного участка, в границах которого располагается объект культурного наследия федерального значения «Курган «Золотушка — 1», III тыс. — I тыс. до н. э., без согласования с региональным органом провёл в пределах охранной зоны земляные работы», — уточнили в ведомстве.
Работы на кургане в декабре 2024 года. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
В отношении местного жителя, который взял на себя ответственность за проведённые земляные работы, возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации).
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