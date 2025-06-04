В Кремле подумают о награде для дальнобойщиков, камнями сбивавших дроны ВСУ над фурой

Предложения о награждении дальнобойщиков, которые препятствовали вылету дронов из фуры под Иркутском, будут рассмотрены в случае их поступления в Кремль. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент представления о присвоении государственных наград этим водителям не поступали.