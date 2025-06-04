В Кремле подумают о награде для дальнобойщиков, камнями сбивавших дроны ВСУ над фурой
Песков: Кремль готов рассмотреть идею о наградах водителям, мешавшим вылету БПЛА
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Предложения о награждении дальнобойщиков, которые препятствовали вылету дронов из фуры под Иркутском, будут рассмотрены в случае их поступления в Кремль. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент представления о присвоении государственных наград этим водителям не поступали.
«Если поступят, конечно, они будут рассмотрены», — сказал пресс-секретарь президента.
Напомним, что 1 июня ВСУ нанесли удары по российским военным аэродромам в пяти регионах. В нескольких областях для атак использовались беспилотники, которые тайно перевозились в грузовиках. Life.ru опубликовал кадры взлёта дронов из фур. Водители, находившиеся поблизости, проявили смелость и начали сбивать БПЛА камнями, рискуя собственной жизнью. Среди них оказался герой из Белоруссии.