Появилось видео допроса задержанных в Крыму шпионок СБУ
ЦОС ФСБ показал видео допроса задержанных в Крыму женщин, работавших на СБУ
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Задержанная сотрудниками ФСБ жительница Севастополя рассказала силовикам, что фотографировала объект ПВО около Керчи по заданию СБУ, а также поджигала трансформаторную будку. Видео с её допросом опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Кадры допроса. Видео © ЦОС ФСБ РФ
«[Куратор] попросил снять видео и сделать фотографии ПВО, которая находилась недалеко от Керчи, и отправить ему. Я так и сделала. После этого он попросил меня поджечь трансформаторную будку. В августе 2023 года я её подожгла. Периодически он выходил на связь и просил снять ПВО», — сообщила она.
Вторая задержанная призналась в инициативном сборе и передаче украинской военной разведке (ГУР МО) данных о дислокации подразделений Министерства обороны России в Крыму. Женщина подтвердила, что противник воспользовался этими сведениями и нанёс удары по указанным местам.
Напомним, сегодня стало известно, что ФСБ задержала в Крыму двух женщин, шпионивших в пользу спецслужб Украины. Жительница Нижнегорского района по собственной инициативе вышла на связь с администратором украинского телеграм-канала, который координировался ГУР, и предложила «свои услуги», а после сообщала вражеской разведке адреса и координаты российских военных объектов. А жительница Севастополя вела слежку за военнослужащим Черноморского флота России по указке СБУ.