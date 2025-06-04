Появилось видео допроса задержанных в Крыму шпионок СБУ

Задержанная сотрудниками ФСБ жительница Севастополя рассказала силовикам, что фотографировала объект ПВО около Керчи по заданию СБУ, а также поджигала трансформаторную будку. Видео с её допросом опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кадры допроса. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«[Куратор] попросил снять видео и сделать фотографии ПВО, которая находилась недалеко от Керчи, и отправить ему. Я так и сделала. После этого он попросил меня поджечь трансформаторную будку. В августе 2023 года я её подожгла. Периодически он выходил на связь и просил снять ПВО», — сообщила она.

Вторая задержанная призналась в инициативном сборе и передаче украинской военной разведке (ГУР МО) данных о дислокации подразделений Министерства обороны России в Крыму. Женщина подтвердила, что противник воспользовался этими сведениями и нанёс удары по указанным местам.