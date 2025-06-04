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4 июня, 12:39

«Вы чё беспределите-то»: Школьника из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок

Подростка из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок в торговом центре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Подростка из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок. Накануне юнец украл сладости в торговом центре «Форум», рассказал знакомый семьи парня. Инцидент произошёл в день сдачи ОГЭ — сразу после экзамена к школе №48 подъехали сотрудники Росгвардии и задержали вора, передаёт Babr Mash.

Подростка из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок. Видео © Babr Mash

Друзья девятиклассника попытались помешать задержанию, но их быстро остановили. По предварительным данным, один из самых активных заступников теперь фигурирует в уголовном деле — его обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Россиянин едва не отправился по этапу за кражу энергетика и шоколадки на 132 рубля
Россиянин едва не отправился по этапу за кражу энергетика и шоколадки на 132 рубля

Ранее Life.ru сообщал, что в Дубне отец с сыном избили полицейского, который хотел остановить юношу, пытавшегося уйти из пункта выдачи с неоплаченным товаром. Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Они были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Александра Мышляева
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