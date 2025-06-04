«Вы чё беспределите-то»: Школьника из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок
Подростка из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок в торговом центре
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Подростка из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок. Накануне юнец украл сладости в торговом центре «Форум», рассказал знакомый семьи парня. Инцидент произошёл в день сдачи ОГЭ — сразу после экзамена к школе №48 подъехали сотрудники Росгвардии и задержали вора, передаёт Babr Mash.
Подростка из Улан-Удэ скрутили возле школы за кражу шоколадок. Видео © Babr Mash
Друзья девятиклассника попытались помешать задержанию, но их быстро остановили. По предварительным данным, один из самых активных заступников теперь фигурирует в уголовном деле — его обвиняют в применении насилия к представителю власти.
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