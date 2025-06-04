Политический подтекст: Арестованного в США россиянина могут выдать Франции

Российский инженер, предприниматель и многодетный отец Анатолий Легкодымов, задержанный в США в 2023 году, может быть передан французским властям. Об этом сообщил Иван Мельников, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека, передаёт NewsAlert.

Несмотря на то, что американский суд уже вынес приговор по делу о криптоплатформе Bitzlato (18 месяцев тюрьмы, которые Легкодымов полностью отбыл), предприниматель продолжает находиться под стражей. Причиной стало требование Франции о его выдаче, что, по мнению правозащитника, является нарушением международного права и носит явный политический подтекст. Вместо положенной депортации домой российского гражданина могут передать третьей стране.

«Попытки обвинить Легкодымова в иных противоправных действиях не нашли подтверждения, а теперь его хотят судить повторно — что противоречит принципу non bis in idem (не судят дважды за одно и то же — Прим. Life.ru.)», — заявил Мельников.

Мельников обратился с призывом к российским властям, международным организациям и правозащитникам срочно вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить экстрадицию Легкодымова во Францию и обеспечить его возвращение на родину.