Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 10:59

Сальдо: Алёшки подверглись массированному удару дронов и артиллерии ВСУ

Последствия обстрела Алёшек украинскими войсками. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия обстрела Алёшек украинскими войсками. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Алёшки в Херсонской области подверглись масштабному обстрелу со стороны ВСУ. Противник бил из артиллерии и применял дроны, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«ВСУ нанесли массированный удар по городу Алёшки. Под огонь попали районы Центрального рынка и улица Гвардейская. Атака велась с применением дронов и артиллерии. Информация о повреждениях уточняется»,написал Сальдо.

По его словам, все последствия удара оперативно устраняются силами местной администрации. На данный момент уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.

«Хотят ли они мира, убивая детей?»: Кузнецова раскрыла страшные последствия ударов ВСУ в 2025 году
«Хотят ли они мира, убивая детей?»: Кузнецова раскрыла страшные последствия ударов ВСУ в 2025 году

ВСУ регулярно ведут обстрелы города Алёшки. Так, 27 мая они ударили по районной больнице, тогда была ранена 85-летняя местная жительница, а корпус медучреждения и машина скорой помощи получили повреждения.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Владимир Сальдо
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar