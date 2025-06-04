Сальдо: Алёшки подверглись массированному удару дронов и артиллерии ВСУ

Алёшки в Херсонской области подверглись масштабному обстрелу со стороны ВСУ. Противник бил из артиллерии и применял дроны, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«ВСУ нанесли массированный удар по городу Алёшки. Под огонь попали районы Центрального рынка и улица Гвардейская. Атака велась с применением дронов и артиллерии. Информация о повреждениях уточняется», — написал Сальдо.

По его словам, все последствия удара оперативно устраняются силами местной администрации. На данный момент уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.