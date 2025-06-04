Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в боях на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские бойцы привыкли сражаться в городских застройках, где много мирных граждан. А на стыке ДНР и Запорожской области военным ВСУ не подходит рельеф местности, отметил Марочко.

«Это окраина ДНР и начало Запорожской области — там равнинная местность, малонаселённая, поэтому ВСУ негде закрепиться. Естественно, в таких условиях они несут серьёзные потери», — указал он.