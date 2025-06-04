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Регион
4 июня, 10:49

«Негде закрепиться»: ВСУ терпят неудачу в боях на стыке ДНР и Запорожской области

Марочко: ВСУ несут серьёзные потери в боях на стыке ДНР и Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в боях на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские бойцы привыкли сражаться в городских застройках, где много мирных граждан. А на стыке ДНР и Запорожской области военным ВСУ не подходит рельеф местности, отметил Марочко.

«Это окраина ДНР и начало Запорожской области — там равнинная местность, малонаселённая, поэтому ВСУ негде закрепиться. Естественно, в таких условиях они несут серьёзные потери», — указал он.

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А ранее Life.ru сообщал, что 103-я бригада теробороны украинских войск несёт значительные потери в Сумской области. ВСУ, несмотря на западное вооружение, не могут отразить удары военных ВС РФ и массово убегают с полигона.

Дарья Нарыкова
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