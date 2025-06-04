17-летний герой из Кузбасса вытолкнул на берег тонущую подругу и ушёл на дно

В Кемеровской области девятиклассник утонул, спасая подругу. Компания ребят отдыхала на берегу реки, территория не была оборудована для купания и одна из школьниц начала уходить под воду в реке Кия. Об этом сообщает СУ СК России по Кемеровской области – Кузбасс.

«3 июня 2025 года поступило сообщение, что в реке Кия в Мариинске утонул 17-летний подросток. По данному факту следственным отделом по городу Мариинск СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Приехать на берег реки в Мариинске компания ребята решила накануне вечером. Одна из девочек зашла в воду, споткнулась и начала тонуть. На помощь ей сразу бросился 17-летний друг, который сумел вытащить школьницу на поверхность, а сам утонул. На следующий день тело героя было обнаружено на дне водоёма и поднято на поверхность.

Следственный комитет уже начал проводить комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.