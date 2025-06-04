Обвиняемые в покушении на убийство митрополита Тихона не признают вину

Обвиняемые в попытке покушения на убийство Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) отказались признавать свою вину. Об этом Денис Попович и Никита Иванкович заявили в столичном суде, где решается вопрос о продлении их ареста.

Напомним, в феврале этого года ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. По заданию киевских спецслужб, украинец и россиянин планировали убийство священника. Оба подозреваемых задержаны, у них изъято самодельное взрывное устройство и фальшивые паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович, второй — клирик Никита Иванкович. Они должны были заложить бомбу в жилом помещении священника в Сретенском монастыре в Москве.