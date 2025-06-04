Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 11:09

Обвиняемые в покушении на убийство митрополита Тихона не признают вину

Митрополит Тихон. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Митрополит Тихон. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Обвиняемые в попытке покушения на убийство Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) отказались признавать свою вину. Об этом Денис Попович и Никита Иванкович заявили в столичном суде, где решается вопрос о продлении их ареста.

«Мы убеждены в их абсолютной невиновности», — подчеркнула адвокат Поповича Мария Эйсмонт на заседании в Мосгорсуде.

«Ужас берёт»: Митрополит Тихон впервые прокомментировал попытку покушения на себя
«Ужас берёт»: Митрополит Тихон впервые прокомментировал попытку покушения на себя

Напомним, в феврале этого года ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. По заданию киевских спецслужб, украинец и россиянин планировали убийство священника. Оба подозреваемых задержаны, у них изъято самодельное взрывное устройство и фальшивые паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович, второй — клирик Никита Иванкович. Они должны были заложить бомбу в жилом помещении священника в Сретенском монастыре в Москве.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar