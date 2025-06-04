Москвичка посетила Северную Корею и рассказала об уникальных впечатлениях

После открытия границ Северной Кореи для иностранных туристов россияне, в отличие от граждан многих других стран, могут посещать КНДР в составе организованных групп по визе. Москвичка, посетившая три десятка стран, отправилась в Пхеньян с мужем и назвала эту поездку «уникальным, но гнетущем опытом», передаёт «Лента.ру».

По её словам, реальность оказалась суровее ожиданий, особенно в сельской местности, где крестьяне трудятся вручную из-за отсутствия техники и топлива. Женщины стирают бельё в реках, а поездки в город возможны только при наличии разрешения. Наблюдение за их бытом вызывало у девушки гнетущее чувство, ей постоянно было жалко северокорейцев

«В особенности это касается крестьян. Мы видели их, когда выезжали за город и проезжали по полям. Они практически полностью работают вручную, потому что в стране нет бензина. На полях люди трудятся с плугом, запрягают туда волов, быков. Это дикость, потому что природа против того, чтобы там что-то высаживали. Там практически везде глинистая почва, очень много песчаных земель. Как там вообще что-то растёт? Это непостижимо», — удивилась путешественница.

Туристический маршрут строго регламентирован. Группу сопровождают два гида и наблюдатель, исключая самостоятельные прогулки. Иностранцев размещают в изолированных гостиничных комплексах, где, по словам путешественницы, установлена аппаратура для прослушивания. Насыщенная программа не оставляет времени на отклонения от маршрута, что не позволяет увидеть «скрытую» жизнь.

«Часть блогеров восхищаются всем и не видят ничего плохого, показывают только хорошее. Другая часть рассказывает, что там ужасный ужас. Мне же самой показалось, что жизнь там очень и очень тяжёлая, даже несмотря на то, что нам старались показать всё самое лучшее и водили только по «правильным» улицам», — отмечает москвичка.

Контакты с местными жителями часто выглядят постановочными. Работники музеев и храмов произносят заранее заученные фразы о верности руководству, что особенно бросается в глаза даже в православном храме Пхеньяна, заявила туристка.

«За эти пять дней нас просто загоняли. С утра до ночи мы куда-то постоянно бежали. И эта фраза «пали-пали» — по-корейски «быстрее-быстрее» — звучала на каждом шагу. Нам практически нигде не разрешали останавливаться, чтобы мы не увидели что-то лишнее, всё время в спешке» — говорит девушка.

Жители КНДР, по её словам, одеваются скромно и однообразно. Женщины редко используют украшения, считая значок с изображением лидера главным символом ценности. Девочкам в средней школе обязательно делают стрижку каре. Мужчинам, напротив, разрешены разнообразные причёски, но усы и бороду носить нельзя. Ассортимент товаров в стране крайне ограничен, ощущается нехватка всего, добавила россиянка.