Без вести пропавшего на СВО волгоградца спустя год опознали по ДНК

Боец из Волгограда долгое время считался пропавшим без вести в районе проведения специальной военной операции, но недавно его нашли. Спустя примерно год после того, как он перестал выходить на связь, мужчина был обнаружен, а его личность подтверждена благодаря ДНК-экспертизе. Об этом сообщает V1.RU.

Согласно информации издания, волгоградец заключил контракт с Министерством обороны РФ незадолго до объявления о частичной мобилизации в стране. Он проходил службу в составе мотострелкового подразделения, базирующегося в Чеченской Республике. С конца мая 2024 года этот военнослужащий значился в списках пропавших без вести. И вот, спустя год, его удалось найти и идентифицировать.

Церемония прощания с бойцом запланирована на ближайшие дни. У 43-летнего мужчины остались супруга и двое детей.