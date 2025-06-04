Без вести пропавшего на СВО волгоградца спустя год опознали по ДНК
Пропавший без вести солдат. Обложка © V1.RU
Боец из Волгограда долгое время считался пропавшим без вести в районе проведения специальной военной операции, но недавно его нашли. Спустя примерно год после того, как он перестал выходить на связь, мужчина был обнаружен, а его личность подтверждена благодаря ДНК-экспертизе. Об этом сообщает V1.RU.
Согласно информации издания, волгоградец заключил контракт с Министерством обороны РФ незадолго до объявления о частичной мобилизации в стране. Он проходил службу в составе мотострелкового подразделения, базирующегося в Чеченской Республике. С конца мая 2024 года этот военнослужащий значился в списках пропавших без вести. И вот, спустя год, его удалось найти и идентифицировать.
Церемония прощания с бойцом запланирована на ближайшие дни. У 43-летнего мужчины остались супруга и двое детей.
А на Украине семьи солдат ВСУ, находящихся в Сумской области, активно призывают их сдаться в плен российским войскам. Родственники направляют своим близким патриотические видеоролики и песни, чтобы повлиять на их решение.