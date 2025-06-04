Под дворцом в Индии нашли уникальную библиотеку из 50 тысяч редких книг

В индийском городе Тикамгар обнаружена подземная библиотека с коллекцией из 50 тысяч редких книг, сообщает издание Times of India. Скрытое хранилище находилось под зданием Тал Коти, которое когда-то служило дворцом, а сейчас является колледжем.

Обнаружил библиотеку местный чиновник Вивек Кшотрия, назначенный налоговым инспектором района. Вспомнив детские рассказы о подземной сокровищнице, он решил проверить их правдивость. После осмотра дворца он отдал приказ вскрыть запечатанные помещения. Внутри были найдены многочисленные полки с книгами и рукописями. Некоторые из них находились в хорошем состоянии, в то время как другие пострадали от термитов. Среди находок — редкое издание «Зарисовок Ганди» художника Феликса Топольски, книги по истории индийских княжеств и уникальные тексты на санскрите. Большинство книг имеют печать Президентской библиотеки Орчхи.

«Древние тексты на давно забытых языках лежали между томами исторических описаний, научных трактатов и поэзии. Некоторые книги были в кожаных переплётах, другие — в тонком шёлке, их страницы пожелтели от времени, но местами всё ещё были разборчивы. Я с трудом мог поверить своим глазам», — поделился Кшотрия.

Библиотека занимает пять этажей. Ранее она была доступна студентам колледжа, но более 20 лет назад была закрыта после скандала с бывшим библиотекарем, которого уволили за финансовые нарушения. Повреждённые книги передали экспертам со всей страны, и команда учёных уже начала каталогизацию материалов. Теперь чиновник планирует превратить найденную библиотеку в культурный центр и уже запросил финансирование проекта у государственных органов.