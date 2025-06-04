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Регион
4 июня, 11:40

23-летний «проповедник» проник в поместье Трампа, чтобы жениться на его внучке

Обложка © POLICE DEPARTMENT | Palm Beach/ Instagram (социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ Kai Trump

Обложка © POLICE DEPARTMENT | Palm Beach/ Instagram (социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ Kai Trump

В Палм-Бич, штат Флорида, сотрудники Секретной службы задержали 23-летнего жителя Техаса по имени Энтони Рейес после того, как он незаконно проник на территорию курорта Mar-a-Lago, принадлежащего Дональду Трампу. Инцидент, по данным таблоида TMZ, произошёл глубокой ночью, когда мужчина перелез через ограждение и вызвал срабатывание сигнализации.

По данным полиции, Рейес заявил, что хотел донести до президента «истину Евангелия» и… жениться на его 18-летней внучке Кай Трамп, дочери Дональда Трампа-младшего.

После задержания нарушитель был отправлен в тюрьму. Суд установил залог в размере 50 тысяч долларов и запретил ему любые контакты с Трампом и членами его семьи, включая Кай. Свою вину Рейес не признал.

В Белом доме без объяснения причин заменили портрет Трампа
В Белом доме без объяснения причин заменили портрет Трампа

А ранее президент США Дональд Трамп сообщил о неожиданном происшествии, случившемся с его спецпосланником Стивом Уиткоффом во время игры в гольф. По словам американского лидера, он подвергся нападению лебедя.

Марина Фещенко
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