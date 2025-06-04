Калужские врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом. Теперь у мужчины четвёртая стадия

В Калуге врачи выявили у пациента рак, но не сказали ему об этом, теперь у него четвёртая стадия. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Сергеевичу Харламову. Она рассказала, что в 2022 году её муж прошёл обследование в отделении онкологии калужской больницы с родинкой. Врачи удалили её, но не сообщили результаты биопсии», — говорится в публикации.

Как рассказали следователи, у пациента в январе 2025 года выявили рак четвертой стадии. Однако по данным следствия, первые признаки заболевания были заметны ещё в 2022 году, но медицинская помощь тогда не была предоставлена должным образом. В настоящее время правоохранители изучают медицинскую документацию и опрашивают возможных свидетелей.