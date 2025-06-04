Петербург хочет подсадить весь мир на корюшку в шоколаде вместо дубайского десерта

В Санкт-Петербурге туристам будут предлагать «Корюшку в шоколаде», соответствующий товарный знак уже зарегистрирован, а производство запущено. Как сообщает «Деловой Петербург» (ДП), новинка будет представлять собой стандартную плитку шоколада, где в качестве начинки используют маринованную рыбу.

«Мне хотелось, чтобы продукт ассоциировался именно с Петербургом. Поэтому в качестве начинки для шоколада была выбрана корюшка, дегустирование которой стало обязательным атрибутом программы многих туристов», — рассказал гендиректор ООО «Евротехнологии» Евгений Пен, которому принадлежит идея создания такой сладости.

По словам предпринимателя, производство будет вестись по рецепту его семьи. Филе корюшки маринуется, затем из него делается дегидрированное рыбное суфле, после чего всё это заливается шоколадом, кратко приоткрыл тайну десерта бизнесмен. Он не стал скрывать, что такой сладкий сувенир из Петербурга не будет стоить дёшево, однако «корюшка в шоколаде» удивит туристов своим изысканным вкусом. Маркетологи уже пророчат успех дерзкой бизнес-инициативе, которая может создать туристический тренд взамен моды на дубайский шоколад.