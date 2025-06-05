Экономист назвал топ подешевевших товаров, которые нужно успеть купить до пятницы
Экономист Разуваев советует сейчас закупать импортную технику и путёвки на отдых
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Рубль сегодня демонстрирует укрепление — курс доллара держится ниже 80 рублей. Как рассказал Life.ru экономист, аналитик Александр Разуваев, сейчас выгодно закупаться всем, что вы давно откладывали и планировали.
Отдых. Если вы собирались за границу в отпуск, то самое время купить валюту и путёвку — по мнению эксперта, поехать отдохнуть при таком курсе будет выгодно, исключение может составить разве что Европа.
Техника. Также сейчас упали цены на импортную технику. Те же «яблочные» смартфоны сильно подешевели, поэтому, если хотели обновить средство связи, — сейчас самое время, отмечает Разуваев.
Экономист резюмирует, что подешевел любой импорт — от кафеля до вина. Однако ситуация может измениться, если завтра Центробанк снизит ключевую ставку.
И, конечно, вклады в золото либо покупка золотых украшений — сейчас это очень выгодно.
У нас уже в пятницу ставка [заседание ЦБ по ключевой ставке]. Рынок считает, что оставят без изменений, но многие, как я, ждут 20 или даже 19%, и в этом случае курс долгого рубля слабеет. Советую бежать и покупать весь импорт, косметика, парфюмерия очень хороша. То же самое с автомобилями, любой импорт, потому что рубль крепкий.
Кстати, ранее Life.ru узнал у искусственного интеллекта ответ на главный вопрос недели: что будет с ключевой ставкой? Ответ ИИ читайте здесь.