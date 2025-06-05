Экономист назвал топ подешевевших товаров, которые нужно успеть купить до пятницы

Рубль сегодня демонстрирует укрепление — курс доллара держится ниже 80 рублей. Как рассказал Life.ru экономист, аналитик Александр Разуваев, сейчас выгодно закупаться всем, что вы давно откладывали и планировали.

Отдых. Если вы собирались за границу в отпуск, то самое время купить валюту и путёвку — по мнению эксперта, поехать отдохнуть при таком курсе будет выгодно, исключение может составить разве что Европа.

Техника. Также сейчас упали цены на импортную технику. Те же «яблочные» смартфоны сильно подешевели, поэтому, если хотели обновить средство связи, — сейчас самое время, отмечает Разуваев.

Экономист резюмирует, что подешевел любой импорт — от кафеля до вина. Однако ситуация может измениться, если завтра Центробанк снизит ключевую ставку.

И, конечно, вклады в золото либо покупка золотых украшений — сейчас это очень выгодно.