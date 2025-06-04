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Регион
4 июня, 13:04

Появилось видео первых мгновений после взрыва пауэрбанка на борту рейса в Якутск

SHOT показал видео первых секунд после взрыва пауэрбанка в самолёте «Якутии»

Взрыв пауэрбанка в самолете. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Взрыв пауэрбанка в самолете. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Первые мгновения после взрыва портативного зарядного устройства (пауэрбанка) на борту самолёта авиакомпании «Якутия» попали на видео, передаёт SHOT. После инцидента в салоне возник пожар, началась паника, бортпроводники пытались успокоить пассажиров и просили их освободить проход.

Взрыв пауэрбанка в самолёте. Видео © SHOT

В результате ЧП пострадала 21-летняя пассажирка, летевшая с маленьким ребёнком. Она первой отреагировала на пожар и попыталась потушить пламя ногой.

Напомним, на рейсе из Санкт-Петербурга в Якутск взорвался пауэрбанк, что привело к задымлению в салоне и повреждению коврового покрытия. Из-за короткого замыкания устройство начало дымить и плавиться. Экипаж и одна из пассажирок оперативно ликвидировали возгорание. Ранее были опубликованы фотографии полученных девушкой ожогов. Несмотря на происшествие, самолёт авиакомпании «Якутия» успешно долетел до Якутска и совершил посадку.

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Анастасия Никонорова
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