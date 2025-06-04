Появилось видео первых мгновений после взрыва пауэрбанка на борту рейса в Якутск

Первые мгновения после взрыва портативного зарядного устройства (пауэрбанка) на борту самолёта авиакомпании «Якутия» попали на видео, передаёт SHOT. После инцидента в салоне возник пожар, началась паника, бортпроводники пытались успокоить пассажиров и просили их освободить проход.