«Сговора нет»: Финансист объяснил, почему банки снижают ставки по вкладам

Снижение процентных ставок по депозитным вкладам, наблюдаемое в крупных российских банках, не свидетельствует о ценовом сговоре. Об этом заявил профессор бизнес-практики в сфере цифровых финансов Президентской академии, Алексей Войлуков в интервью для ОСН.

По словам эксперта, банки проводят корректировку условий по вкладам в ожидании заседания совета директоров ЦБ, запланированного на пятницу. Специалист отметил, что за период с января по май объём средств на депозитных счетах клиентов увеличился на 2 триллиона рублей. Сохранение прежних ставок привело бы к существенному увеличению выплат со стороны банков.

«Сговора здесь нет, но впереди пересмотр ключевой ставки, в связи с чем многие финансовые организации корректируют свою политику. Под действие работы ФАС данная ситуация не попадает, поскольку это не сговор в целях повышения стоимости услуг», — сказал финансист.

Профессор подчеркнул, что говорить о сговоре можно было бы в случае одновременного повышения комиссий за различные банковские операции. В текущей ситуации, по мнению Войлукова, подобные предположения необоснованны, так как ЦБ внимательно следит за деятельностью банков и пресекает любые нарушения.