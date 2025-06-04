«Сговора нет»: Финансист объяснил, почему банки снижают ставки по вкладам
Финансист Войлуков: Перед заседанием ЦБ банки корректируют ставки
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Снижение процентных ставок по депозитным вкладам, наблюдаемое в крупных российских банках, не свидетельствует о ценовом сговоре. Об этом заявил профессор бизнес-практики в сфере цифровых финансов Президентской академии, Алексей Войлуков в интервью для ОСН.
По словам эксперта, банки проводят корректировку условий по вкладам в ожидании заседания совета директоров ЦБ, запланированного на пятницу. Специалист отметил, что за период с января по май объём средств на депозитных счетах клиентов увеличился на 2 триллиона рублей. Сохранение прежних ставок привело бы к существенному увеличению выплат со стороны банков.
«Сговора здесь нет, но впереди пересмотр ключевой ставки, в связи с чем многие финансовые организации корректируют свою политику. Под действие работы ФАС данная ситуация не попадает, поскольку это не сговор в целях повышения стоимости услуг», — сказал финансист.
Профессор подчеркнул, что говорить о сговоре можно было бы в случае одновременного повышения комиссий за различные банковские операции. В текущей ситуации, по мнению Войлукова, подобные предположения необоснованны, так как ЦБ внимательно следит за деятельностью банков и пресекает любые нарушения.
Напомним, что 6 июня пройдет заседание Центрального банка по ключевой ставке, которое считается самым ожидаемым событием 2025 года. Эксперты отмечают, что решение ЦБ может оказаться неожиданным. В конце апреля регулятор в четвёртый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Там подчеркнули, что такие меры необходимы для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2026 году. В ЦБ отметили, что жёсткий подход сохранится на длительный период, чтобы обуздать ценовые скачки и стабилизировать экономику.