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4 июня, 14:48

Бастрыкин: Ущерб от терактов ВСУ в Брянской и Курской областях превысил 1 млрд

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Ущерб от трёх терактов в Курской и Брянской областях превысил один миллиард рублей. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он сообщил, что общий размер ущерба, причинённого в результате терактов, после оценки составил более одного миллиарда рублей. Также Бастрыкин добавил, что расследование терактов ведётся в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД России.

Путин назвал терроризмом подрывы мостов под Брянском и Курском
Путин назвал терроризмом подрывы мостов под Брянском и Курском

Как сообщал Life.ru, в ночь на 1 июня в Брянской области произошёл подрыв железнодорожного моста в момент прохождения пассажирского поезда Климов — Москва. В результате обрушения погибли семь человек, ещё 118 получили ранения. Машинист поезда Павел Мишин, ценой собственной жизни, успел затормозить состав, предотвратив ещё бо́льшие жертвы. Позже в Курской области — был взорван железнодорожный мост во время прохождения грузового локомотива. В этом происшествии пострадали трое: машинист и два его помощника. Кроме того, взрыв на участке ж/д путей у Унечи в Брянской области. СК возбудил дело о терактах.

Никита Никонов
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