«Решение принимает врач»: Названы три условия для бега во время беременности
Гинеколог Новикова: Беременные женщины могут бегать при соблюдении осторожности
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Беременные женщины могут бегать, если соблюдают три условия. Какие именно, раскрыла врач акушер-гинеколог Александра Новикова.
«Решение принимает ваш врач после оценки здоровья, анамнеза и самочувствия. Категорически нельзя бегать, если есть угроза прерывания беременности, кровотечения, предлежание плаценты, преэклампсия, гипертонус, тяжёлые заболевания сердца, гипертония, тромбоэмболия, многоплодная беременность и другие», – подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».
Медик призвала беременных женщин следить за самочувствием, если они всё-таки решили заниматься бегом. При любом недомогании следует делать перерывы, пить много воды, избегать перегрева и делать небольшие перекусы. По её словам, во время первого триместра важно проявлять осторожность.
«Второй триместр — лучшее время для адаптированных пробежек при условии безопасности и корректировок (мягкое покрытие, темп, бандаж)», – объяснила Новикова.
Гинеколог дополнила, что во время третьего триместра не рекомендуется заниматься бегом. Вместо этого лучше уделить время ходьбе, плаванию или йоге.
А ранее Life.ru писал, для кого особенно опасны ананасы. По словам специалиста, этот продукт может вызывать сокращения матки из-за наличия протеолитического фермента бромелайна, а это может негативно сказаться на здоровье будущего ребёнка.