«Решение принимает врач»: Названы три условия для бега во время беременности

Беременные женщины могут бегать, если соблюдают три условия. Какие именно, раскрыла врач акушер-гинеколог Александра Новикова.

«Решение принимает ваш врач после оценки здоровья, анамнеза и самочувствия. Категорически нельзя бегать, если есть угроза прерывания беременности, кровотечения, предлежание плаценты, преэклампсия, гипертонус, тяжёлые заболевания сердца, гипертония, тромбоэмболия, многоплодная беременность и другие», – подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Медик призвала беременных женщин следить за самочувствием, если они всё-таки решили заниматься бегом. При любом недомогании следует делать перерывы, пить много воды, избегать перегрева и делать небольшие перекусы. По её словам, во время первого триместра важно проявлять осторожность.

«Второй триместр — лучшее время для адаптированных пробежек при условии безопасности и корректировок (мягкое покрытие, темп, бандаж)», – объяснила Новикова.

Гинеколог дополнила, что во время третьего триместра не рекомендуется заниматься бегом. Вместо этого лучше уделить время ходьбе, плаванию или йоге.