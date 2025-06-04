МИД напомнил Киеву, какую выдержку проявила Россия на фоне терактов прямо перед переговорами
Рябков: РФ проявила выдержку перед переговорами на фоне терактов Киева
Место трагедии в Выгоничском районе Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
Москва проявила максимальную выдержку перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, накануне которых Киев устроил в РФ теракты. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По словам дипломата, события 1 июня были призваны «торпедировать второй раунд прямых переговоров».
«С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка. Раунд состоялся, оценки его итогов были даны руководителям и непосредственными участниками этих переговоров», — указал замминистра.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, число пострадавших превысило сотню. В это же время в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое: машинист и два его помощника. СК РФ квалифицировал оба подрыва как террористические акты. Позже, днём 1 июня, Украина ударила беспилотниками по российским военным аэродромам в пяти регионах страны. БПЛА тайно доставили на фурах, а затем запустили дистанционно. Life.ru публиковал кадры вылета дронов из кузовов. Атака впервые была осуществлена на Сибирь, но оказавшиеся рядом дальнобойщики не растерялись и забросали взлетающие беспилотники камнями.