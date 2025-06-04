МИД напомнил Киеву, какую выдержку проявила Россия на фоне терактов прямо перед переговорами

Москва проявила максимальную выдержку перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, накануне которых Киев устроил в РФ теракты. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По словам дипломата, события 1 июня были призваны «торпедировать второй раунд прямых переговоров».