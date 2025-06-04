«Отчёт тревожный»: Землю ждёт самый жаркий год в истории в ближайшие пять лет
Вильфанд: В ближайшие пять лет планету ждёт самый жаркий год за всю историю
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Всемирная метеорологическая организация выпустила прогноз, согласно которому один год из следующих пяти лет с вероятностью 80% станет самым тёплым в мире. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Только вышел отчёт Всемирной метеорологической организации, и этот отчёт тревожный. Вот прогноз: с 80% вероятностью ожидается, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым тёплым», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Согласно этому прогнозу, как уточнил метеоролог, самый жаркий год превзойдёт по температуре 2024-й, который до сих пор был рекордным. По словам синоптика, тревожность вызывает и то, что с вероятностью 70% среднее повышение температуры за 2025- 2029 годы составит более 1,5 градуса.
Ранее Life.ru писал, что жителям России стоит готовиться к изнуряющей жаре летом 2025 года. Метеорологи прогнозируют, что этим летом температурные показатели на юге страны, особенно в Краснодарском крае и Ростовской области, будут на 2-3°C выше климатической нормы. Специалисты не исключают, что предстоящий летний сезон может войти в историю как один из самых жарких за последние десятилетия.