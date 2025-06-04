«Главное – не запугать»: Врач высказался о ранних проверках репродуктивного здоровья у детей

C нового учебного года медики будут проверять репродуктивное здоровье у детей. Почему к данному вопросу стоит подходить деликатно и аккуратно, объяснил врач-репродуктолог Павел Базанов.

«С учётом того, что мы находимся в демографической впадине, такие усилия вполне оправданны. Нужно обсуждать вопрос с юристами, но, мне кажется, это нужно делать на добровольной основе и с согласия родителей», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Репродуктолог добавил, что подобный вопрос требует деликатного подхода, так как в противном случае может измениться парадигма поведения пациента. Эксперт задался вопросом, что могут из репродуктивного здоровья проверять у девочек в малолетнем возрасте.

«Тут главное — не запугать девочек, чтобы у них в дальнейшем не было отторжения от мысли об этом», — подытожил Базанов.