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4 июня, 13:57

«Главное – не запугать»: Врач высказался о ранних проверках репродуктивного здоровья у детей

Врач Базанов призвал деликатно подходить к проверке репродуктивности у детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

C нового учебного года медики будут проверять репродуктивное здоровье у детей. Почему к данному вопросу стоит подходить деликатно и аккуратно, объяснил врач-репродуктолог Павел Базанов.

«С учётом того, что мы находимся в демографической впадине, такие усилия вполне оправданны. Нужно обсуждать вопрос с юристами, но, мне кажется, это нужно делать на добровольной основе и с согласия родителей», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Репродуктолог добавил, что подобный вопрос требует деликатного подхода, так как в противном случае может измениться парадигма поведения пациента. Эксперт задался вопросом, что могут из репродуктивного здоровья проверять у девочек в малолетнем возрасте.

«Тут главное — не запугать девочек, чтобы у них в дальнейшем не было отторжения от мысли об этом», — подытожил Базанов.

Психотерапевт считает, что ранние проверки репродуктивного здоровья напугают детей
Психотерапевт считает, что ранние проверки репродуктивного здоровья напугают детей

Напомним, ранее стало известно, что с нового учебного года у шестилетних детей врачи начнут проверять репродуктивное здоровье. Затем такие осмотры будут проводиться ежегодно, начиная с 13 лет. Идея принадлежит главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Дарья Нарыкова
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