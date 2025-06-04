Бастрыкин: Под Брянском найден тайник украинской ДРГ с 13 кг пластида

В Брянской области в ходе операции по нейтрализации украинской диверсионно-разведывательной группы обнаружен тайник, содержащий 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА украинского производства. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Бастрыкина, тайник был найден 22 мая в районе деревни Микишево Выгоничского района. Обнаруженные блоки управления ЛОРА, как отметил глава СК, используются украинскими спецслужбами.