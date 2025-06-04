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4 июня, 14:32

Бастрыкин: Под Брянском найден тайник украинской ДРГ с 13 кг пластида

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

В Брянской области в ходе операции по нейтрализации украинской диверсионно-разведывательной группы обнаружен тайник, содержащий 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА украинского производства. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Бастрыкина, тайник был найден 22 мая в районе деревни Микишево Выгоничского района. Обнаруженные блоки управления ЛОРА, как отметил глава СК, используются украинскими спецслужбами.

«В ходе этих мероприятий 22 мая в районе деревни Микишево обнаружен схрон, в котором находилось 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА украинского производства, которые используются спецслужбами Украины», — сказал он.

Бастрыкин: В Брянской области с 20 по 25 мая обезвреживали украинскую ДРГ
Бастрыкин: В Брянской области с 20 по 25 мая обезвреживали украинскую ДРГ

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, пострадали 118. Героический поступок совершил машинист поезда Павел Мишин, который ценой собственной жизни успел затормозить состав, предотвратив ещё большее число жертв. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое: машинист и два его помощника. Оба инцидента были квалифицированы СК как теракты.

Анастасия Никонорова
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