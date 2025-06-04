Бастрыкин: Под Брянском найден тайник украинской ДРГ с 13 кг пластида
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В Брянской области в ходе операции по нейтрализации украинской диверсионно-разведывательной группы обнаружен тайник, содержащий 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА украинского производства. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.
По словам Бастрыкина, тайник был найден 22 мая в районе деревни Микишево Выгоничского района. Обнаруженные блоки управления ЛОРА, как отметил глава СК, используются украинскими спецслужбами.
«В ходе этих мероприятий 22 мая в районе деревни Микишево обнаружен схрон, в котором находилось 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА украинского производства, которые используются спецслужбами Украины», — сказал он.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области из-за подрыва обрушился мост прямо на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, пострадали 118. Героический поступок совершил машинист поезда Павел Мишин, который ценой собственной жизни успел затормозить состав, предотвратив ещё большее число жертв. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему двигался грузовой локомотив, в результате чего пострадали трое: машинист и два его помощника. Оба инцидента были квалифицированы СК как теракты.