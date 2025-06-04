Бастрыкин: В Брянской области с 20 по 25 мая обезвреживали украинскую ДРГ

В Брянской области силовики проводили операцию по поимке и ликвидации украинских диверсантов в период с 20 по 25 мая. Об этом отчитался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.