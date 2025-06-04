Бастрыкин: В Брянской области с 20 по 25 мая обезвреживали украинскую ДРГ
Место трагедии в Выгоничском районе Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
В Брянской области силовики проводили операцию по поимке и ликвидации украинских диверсантов в период с 20 по 25 мая. Об этом отчитался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«Хотел бы доложить, что правоохранительными органами, ФСБ, Росгвардией, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы», — отметил Быстрыкин.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились мосты. В первом случае обломки упали на проезжавший пассажирский поезд, в результате ЧП погибли 7 человек, ещё 118 получили травмы. А в Курской области подрыв моста привёл к травмам у машиниста и его двух помощников. Следком квалифицировал произошедшее как теракты. Также следствие установило, что взрывчатка, заложенная под мостами, была произведена за рубежом, преступления были исполнены и спланированы украинской стороной.