Путин: У Киева нет компетенций, чтобы оценивать уровень делегации России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Киевский режим не вправе давать оценки уровню делегации, представляющей Россию в Стамбуле — согласно международной практике, его должна определять Москва. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.
«В соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима?» — сказал российский лидер, подчеркнув, что об этом говорят во всём мире.
Президент напомнил, что только из-за некомпетентности киевского режима ВСУ понесли чудовищные и неоправданные с точки зрения военного смысла потери в курском приграничье, а сейчас отступают на множестве участков фронта. По словам Путина, Россия пытается вести переговоры с людьми, у которых нет существенных компетенций в любых вопросах, а также элементарной политической культуры, что можно понять по публичным оскорблениям киевских деятелей в адрес тех, кто пробует с ними договориться.
Ранее во время онлайн-встречи с членами кабинета министров Владимир Путин заявил, что украинское руководство пытается запугать жителей РФ за счёт бессмысленных и жестоких терактов, вроде тех, что произошли на днях в Брянской и Курской областях. А делается это только для того, чтобы отвести внимание от колоссальных потерь ВСУ на фронте.