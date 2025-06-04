Киевский режим не вправе давать оценки уровню делегации, представляющей Россию в Стамбуле — согласно международной практике, его должна определять Москва. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима?» — сказал российский лидер, подчеркнув, что об этом говорят во всём мире.

Президент напомнил, что только из-за некомпетентности киевского режима ВСУ понесли чудовищные и неоправданные с точки зрения военного смысла потери в курском приграничье, а сейчас отступают на множестве участков фронта. По словам Путина, Россия пытается вести переговоры с людьми, у которых нет существенных компетенций в любых вопросах, а также элементарной политической культуры, что можно понять по публичным оскорблениям киевских деятелей в адрес тех, кто пробует с ними договориться.