Указали путь: Жабы-повитухи пролили свет на образование новых видов

Российские учёные совместно с иностранными коллегами выявили, что изоляция сильнее всего приводит к расхождению разных видовых линий у животных. Специалисты доказали это на примере жаб-повитух, которые проживают в Западной Европе и Северной Африке. О научном открытии рассказывает «Газета.ru», ссылаясь на представителей из Института цитологии РАН.

По данным газеты, учёные до конца не знают, какие именно факторы микроэволюции (образования новых видов и подвидов) являются первичными. Среди них может быть и генетическое обособление, и возникновение различий в брачном поведении живых организмов, и отличия по условиям внешней среды в местах их обитания.

Тем не менее специалисты решили провести исследование на жабах-повитухах. Их самцы при размножении наматывают на себя икряной мешок и носят его вплоть до появления личинок. Для каждого из видов жаб-повитух учёные собирали и анализировали информацию о гибридной несовместимости и её связи с расхождением в генах. Также специалисты изучали брачные крики животных и их строение. В результате оказалось, что внешние отличия у жаб становятся заметными, когда они становятся полностью изолированными видами.

«Проведённое исследование позволило сильно продвинуться в изучении такой фундаментальной проблемы, как микроэволюция у животных. При изучении биоразнообразия различных территорий и природоохранного статуса каких-либо форм очень важно правильно их классифицировать», – подчеркнул руководитель Лаборатории стабильности хромосом и микроэволюции генома ИНЦ РАН Спартак Литвинчук.