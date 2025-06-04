Белоусов отчитался о разминировании большей части Курской области

В Курской области подходит к завершению разминирование территории после освобождения региона от украинских боевиков. Уже большая часть земель, 42 тысячи гектаров, проверена сапёрами. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Большая часть территории Курской области уже разминирована. Этой работой мы занимаемся совместно — Минобороны и МЧС. Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов», — уточнил глава МО РФ.