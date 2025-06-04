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4 июня, 14:41

Белоусов отчитался о разминировании большей части Курской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Курской области подходит к завершению разминирование территории после освобождения региона от украинских боевиков. Уже большая часть земель, 42 тысячи гектаров, проверена сапёрами. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Большая часть территории Курской области уже разминирована. Этой работой мы занимаемся совместно — Минобороны и МЧС. Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов», — уточнил глава МО РФ.

Путин приказал подключить больше сапёров к разминированию Курской области
Путин приказал подключить больше сапёров к разминированию Курской области

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области сапёры МЧС России приступили к обезвреживанию украинских мин нового типа, изготовленных с использованием 3D-печати. Смертоносные «сюрпризы» имеют пластиковый корпус и содержат около 40 граммов взрывчатого вещества.

Татьяна Миссуми
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