Бьюти-блогершу жестоко убили в её же доме через несколько часов после дня рождения
Peolpe: Бьюти-блогер Сана Юсуф была убита сталкером в своём доме в Исламабаде
Сана Юсуф. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sanayousaf22
Популярная бьюти-блогерша Сана Юсуф была жестоко убита в собственном доме в столице Пакистана Исламабаде. Инцидент произошёл в понедельник вечером, всего через несколько часов после того, как девушка отпраздновала свое 17-летие, сообщает People.
Последнее видео Саны Юсуф, снятое за несколько часов до её убийства. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sanayousaf22
Как пишет журнал со ссылкой на официальное заявление полиции, 22-летний подозреваемый, который ранее был замечен возле дома Саны, уже задержан. Представители правоохранительных органов охарактеризовали преступление как «жестокое и хладнокровное» убийство, совершённое сталкером.
Особую трагичность ситуации придаёт тот факт, что за несколько часов до гибели Сана опубликовала в соцсетях свой последний пост, на котором запечатлена за праздничным тортом. Девушка, собравшая аудиторию более 800 тысяч подписчиков, была известна своими бьюти-советами и жизнерадостным контентом.
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