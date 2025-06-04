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4 июня, 15:04

Бьюти-блогершу жестоко убили в её же доме через несколько часов после дня рождения

Peolpe: Бьюти-блогер Сана Юсуф была убита сталкером в своём доме в Исламабаде

Сана Юсуф. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sanayousaf22

Сана Юсуф. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sanayousaf22

Популярная бьюти-блогерша Сана Юсуф была жестоко убита в собственном доме в столице Пакистана Исламабаде. Инцидент произошёл в понедельник вечером, всего через несколько часов после того, как девушка отпраздновала свое 17-летие, сообщает People.

Последнее видео Саны Юсуф, снятое за несколько часов до её убийства. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sanayousaf22

Как пишет журнал со ссылкой на официальное заявление полиции, 22-летний подозреваемый, который ранее был замечен возле дома Саны, уже задержан. Представители правоохранительных органов охарактеризовали преступление как «жестокое и хладнокровное» убийство, совершённое сталкером.

Особую трагичность ситуации придаёт тот факт, что за несколько часов до гибели Сана опубликовала в соцсетях свой последний пост, на котором запечатлена за праздничным тортом. Девушка, собравшая аудиторию более 800 тысяч подписчиков, была известна своими бьюти-советами и жизнерадостным контентом.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Мексике, где убили 23-летнюю популярную блогершу Валерию Маркес, которая проводила уроки макияжа в TikTok, на неё были подписаны 200 тысяч человек. Неизвестный застрелил её во время одного из прямых эфиров.

Юрий Лысенко
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