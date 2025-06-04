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Регион
4 июня, 15:16

Российский ИИ научится «копировать» недоступные технологии Запада

URA.ru: Российские IT-специалисты научат ИИ «копировать» западные технологии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Российские специалисты намерены научить искусственный интеллект (ИИ) копировать западные технологии. Такой идеей они поделились с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который посетил конференцию Цифровой индустрии промышленной России (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, пишет URA.ru.

По данным агентства, на одном из стендов была представлена программа, которая с помощью нейросети распознаёт чертёж определённого изделия и извлекает из него техническое задание. На основе данной информации ИИ создаёт код для ЧПУ-станка, который потом и изготовит изделие. По словам Мишустина, эта разработка позволит решать задачи в сфере обратного инжиниринга.

«Самое главное, что вы используете отечественный ИИ для решения этой задачи», — отметил премьер-министр.

Мишустин после осмотра павильонов выступил на пленарном заседании конференции. Чиновник призвал отслеживать внедрение российских решений при помощи ИИ. Они должны стать конкурентоспособными, отметил глава кабмина.

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А ранее россиянам раскрыли, сможет ли ИИ заменить работников IT-сферы. По словам специалиста, нейросеть способна помогать в написании кода и устранении ошибок, однако не сможет выполнять функции полноценного инженера.

Дарья Нарыкова
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