Российский ИИ научится «копировать» недоступные технологии Запада

По данным агентства, на одном из стендов была представлена программа, которая с помощью нейросети распознаёт чертёж определённого изделия и извлекает из него техническое задание. На основе данной информации ИИ создаёт код для ЧПУ-станка, который потом и изготовит изделие. По словам Мишустина, эта разработка позволит решать задачи в сфере обратного инжиниринга.