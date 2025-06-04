В Португалии возобновили поиски загадочно пропавшей 18 лет назад девочки

В Португалии возобновились поисковые операции по делу британской девочки Мадлен Макканн, пропавшей в 2007 году в возрасте трех лет. Как сообщает The Guardian, правоохранительные органы действуют по запросу немецкой полиции, которая подозревает в причастности к исчезновению 43-летнего Кристиана Брюкнера, отбывающего срок за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

По данным издания, португальские полицейские совместно с немецкими следователями и спасателями проводят тщательное обследование местности в районе курорта Прая-да-Луш, где произошло исчезновение. В ходе операции уже осмотрели несколько колодцев, водоёмов и заброшенных строений, используя специальное оборудование для поиска подземных захоронений. Один из колодцев был полностью осушен для детального изучения.

В зоне поисков объявлены ограничительные меры, включая запрет на использование беспилотников и ограничение доступа для сотрудников СМИ. Предварительно, поисковые работы будут идти до конца недели.

Мадлен Макканн пропала вечером 3 мая 2007 года, когда её родители ужинали в ресторане неподалёку от снимаемых апартаментов. Несмотря на многолетние международные поиски и громкие заявления следствия, судьба девочки до сих пор остаётся неизвестной. В 2020 году британская полиция назвала основным подозреваемым гражданина Германии Кристиана Брюкнера, осуждённого в прошлом за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, однако прямых доказательств его причастности пока не найдено.