Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
«Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что помощник президента по внешнеполитической деятельность Юрий Ушаков в скором времени проведёт брифинг и расскажет подробности беседы.
Напомним, ранее глава Белого дома сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным. Беседа, по его словам, длилась 1 час 15 минут. Стороны обсудили атаку на российские аэродромы со стороны Украины и тему Ирана.