Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что помощник президента по внешнеполитической деятельность Юрий Ушаков в скором времени проведёт брифинг и расскажет подробности беседы.