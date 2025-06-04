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4 июня, 17:10

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что помощник президента по внешнеполитической деятельность Юрий Ушаков в скором времени проведёт брифинг и расскажет подробности беседы.

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Напомним, ранее глава Белого дома сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным. Беседа, по его словам, длилась 1 час 15 минут. Стороны обсудили атаку на российские аэродромы со стороны Украины и тему Ирана.

Никита Никонов
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