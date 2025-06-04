В польских Ляшках возле Украины нашли огромный тайник с оружием
Reuters: В польской деревне Ляшки на границе с Украиной нашли тайник с оружием
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В польской деревне Ляшки рядом с Украиной обнаружены восемь контейнеров с вооружением и боеприпасами. Находка сделана на территории местного аэроклуба, сообщает Reuters.
По предварительной информации, контейнеры могли принадлежать частной компании и предназначаться для последующей отправки на Украину. На месте работают полиция и сотрудники польской службы безопасности. Примечательно, что, по данным расследования, груз мог находиться на территории аэроклуба несколько недель, однако местные власти узнали о нём только сейчас. В настоящее время боеприпасы вывозят с территории объекта.
Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области в районе деревни Микишево Выгоничского района был обнаружен тайник, принадлежавший украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). В тайнике находилось 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА. Обнаруженные блоки, как отметил глава СК Алесандр Бастрыкин, используются украинскими спецслужбами.