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4 июня, 17:30

В польских Ляшках возле Украины нашли огромный тайник с оружием

Reuters: В польской деревне Ляшки на границе с Украиной нашли тайник с оружием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В польской деревне Ляшки рядом с Украиной обнаружены восемь контейнеров с вооружением и боеприпасами. Находка сделана на территории местного аэроклуба, сообщает Reuters.

По предварительной информации, контейнеры могли принадлежать частной компании и предназначаться для последующей отправки на Украину. На месте работают полиция и сотрудники польской службы безопасности. Примечательно, что, по данным расследования, груз мог находиться на территории аэроклуба несколько недель, однако местные власти узнали о нём только сейчас. В настоящее время боеприпасы вывозят с территории объекта.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области в районе деревни Микишево Выгоничского района был обнаружен тайник, принадлежавший украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). В тайнике находилось 13 кг пластида и блоки управления ЛОРА. Обнаруженные блоки, как отметил глава СК Алесандр Бастрыкин, используются украинскими спецслужбами.

Александра Мышляева
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