В польских Ляшках возле Украины нашли огромный тайник с оружием

В польской деревне Ляшки рядом с Украиной обнаружены восемь контейнеров с вооружением и боеприпасами. Находка сделана на территории местного аэроклуба, сообщает Reuters .

По предварительной информации, контейнеры могли принадлежать частной компании и предназначаться для последующей отправки на Украину. На месте работают полиция и сотрудники польской службы безопасности. Примечательно, что, по данным расследования, груз мог находиться на территории аэроклуба несколько недель, однако местные власти узнали о нём только сейчас. В настоящее время боеприпасы вывозят с территории объекта.