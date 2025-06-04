Ушаков: Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели четвёртый телефонный разговор, начав обсуждение с украинского кризиса. Российский лидер детально проинформировал американского коллегу о результатах российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«С чего начался разговор: естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины. Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сказал представитель Кремля на брифинге.