Ушаков: Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели четвёртый телефонный разговор, начав обсуждение с украинского кризиса. Российский лидер детально проинформировал американского коллегу о результатах российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«С чего начался разговор: естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины. Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, 2 июня прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Делегации договорились о масштабном обмене пленными, а также о передаче тел погибших солдат. Кроме того, Москва передала Киеву свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. Life.ru публиковал его текст.