Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 18:42

Ушаков: Встреча Путина и Зеленского в практическом ключе никогда не обсуждалась

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Встреча президента России Владимира Путина с главарём киевского режима Владимиром Зеленским никогда не рассматривалась в практическом ключе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вы знаете, что этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда», — заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о возможности такой встречи на фоне террористических атак со стороны Киева.

По словам Ушакова, «на что российская сторона изначально согласилась, это на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России». Это реализуется на практике, подчеркнул он.

Мединский: Делегация РФ довела до Украины, что встреча лидеров возможна
Мединский: Делегация РФ довела до Украины, что встреча лидеров возможна

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам спикера Кремля, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar