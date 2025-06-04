Ушаков: Встреча Путина и Зеленского в практическом ключе никогда не обсуждалась

Встреча президента России Владимира Путина с главарём киевского режима Владимиром Зеленским никогда не рассматривалась в практическом ключе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вы знаете, что этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда», — заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о возможности такой встречи на фоне террористических атак со стороны Киева.

По словам Ушакова, «на что российская сторона изначально согласилась, это на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России». Это реализуется на практике, подчеркнул он.