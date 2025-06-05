В Петербурге мужчина ударил по голове школьника после конфликта из-за листовок

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга разгорелся скандал, в результате которого 14-летний школьник оказался в больнице. По данным ГУ МВД по городу, инцидент произошёл в доме № 22 на Первомайской улице в посёлке Шушары, где подросток раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам.

Конфликт начался со спора между школьником и консьержем, к которому быстро подключились жильцы дома. В ходе ссоры один из взрослых ударил подростка по голове. Прибывшие на вызов полицейские доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Нападавший жилец был задержан для выяснения обстоятельств происшествия.