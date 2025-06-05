В столкновениях со сторонниками экс-президента Боливии пострадали 19 полицейских

В Боливии продолжаются массовые протесты сторонников бывшего президента Эво Моралеса, приведшие к новым столкновениям с правоохранителями. По данным министра внутренних дел Роберто Риоса, в ходе операций по расчистке дорог получили ранения 19 полицейских, а 42 активиста были задержаны.

Как сообщает газета Opinion, напряжённая ситуация сложилась в регионе Кочабамбы, где протестующие установили около 20 блокпостов, перекрыв ключевые транспортные артерии. Силам правопорядка удалось восстановить движение на дорогах в районах Каракольо и Лауачаки.

Эво Моралес, лишённый права участвовать в предстоящих выборах 17 августа, дистанцировался от прямого руководства протестами. В своих соцсетях он заявил, что манифестации направлены «не в поддержку конкретного кандидата, а за жизнь и демократию».