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Регион
5 июня, 01:17

В столкновениях со сторонниками экс-президента Боливии пострадали 19 полицейских

Протесты в Боливии. Обложка © Х / Reuters

Протесты в Боливии. Обложка © Х / Reuters

В Боливии продолжаются массовые протесты сторонников бывшего президента Эво Моралеса, приведшие к новым столкновениям с правоохранителями. По данным министра внутренних дел Роберто Риоса, в ходе операций по расчистке дорог получили ранения 19 полицейских, а 42 активиста были задержаны.

Как сообщает газета Opinion, напряжённая ситуация сложилась в регионе Кочабамбы, где протестующие установили около 20 блокпостов, перекрыв ключевые транспортные артерии. Силам правопорядка удалось восстановить движение на дорогах в районах Каракольо и Лауачаки.

Эво Моралес, лишённый права участвовать в предстоящих выборах 17 августа, дистанцировался от прямого руководства протестами. В своих соцсетях он заявил, что манифестации направлены «не в поддержку конкретного кандидата, а за жизнь и демократию».

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинён прокуратурой в торговле людьми
Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинён прокуратурой в торговле людьми

Напомним, что протесты в южноамериканском государстве начались осенью прошлого года. Сторонники Моралеса недовольны расследованием в отношении экс-президента.

Артём Гапоненко
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