В Польше бросили без охраны зенитные системы ПВО для Украины

Польская фирма оставила ракеты противовоздушной обороны для Украины под открытым небом и без охраны. Об этом сообщила радиостанция RMF24, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Польши Яцека Добжиньского.

«Окружная прокуратура в Перемышле начала расследование относительно незаконного хранения оружия и боеприпасов <…> в городе Лашки Подкарпатского района», — говорится в материале.

По данным прокуратуры, системы ПВО принадлежат частной фирме. Она собиралась отправить зенитные установки на Украину. Однако вместо этого технику оставили без охраны рядом с украинской границей.