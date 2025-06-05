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4 июня, 22:47

В Польше бросили без охраны зенитные системы ПВО для Украины

Зенитные ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Зенитные ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Польская фирма оставила ракеты противовоздушной обороны для Украины под открытым небом и без охраны. Об этом сообщила радиостанция RMF24, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Польши Яцека Добжиньского.

«Окружная прокуратура в Перемышле начала расследование относительно незаконного хранения оружия и боеприпасов <…> в городе Лашки Подкарпатского района»,говорится в материале.

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По данным прокуратуры, системы ПВО принадлежат частной фирме. Она собиралась отправить зенитные установки на Украину. Однако вместо этого технику оставили без охраны рядом с украинской границей.

Кстати, в мае Польша решила передать Украине советские истребители МиГ-29. Эти машины заменят на F-16, поэтому списанную технику Варшава планирует отправить союзникам.

Лия Мурадьян
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