В Польше бросили без охраны зенитные системы ПВО для Украины
Зенитные ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon 333
Польская фирма оставила ракеты противовоздушной обороны для Украины под открытым небом и без охраны. Об этом сообщила радиостанция RMF24, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Польши Яцека Добжиньского.
«Окружная прокуратура в Перемышле начала расследование относительно незаконного хранения оружия и боеприпасов <…> в городе Лашки Подкарпатского района», — говорится в материале.
По данным прокуратуры, системы ПВО принадлежат частной фирме. Она собиралась отправить зенитные установки на Украину. Однако вместо этого технику оставили без охраны рядом с украинской границей.
Кстати, в мае Польша решила передать Украине советские истребители МиГ-29. Эти машины заменят на F-16, поэтому списанную технику Варшава планирует отправить союзникам.