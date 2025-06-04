Писториус: Киев может получить дальнобойные системы уже через несколько недель
Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © EPA/ OLIVIER HOSLET
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первые образцы дальнобойного вооружения, созданные при участии Белина, вскоре поступят в распоряжение украинской армии. Заявление прозвучало по прибытии на встречу контактной группы по Украине в Брюсселе.
По его словам, уже в текущем году возможно наладить массовое производство этого типа оружия.
«Преимущество в том, что значительное количество дальнобойных систем может быть изготовлено уже в этом году», — отметил Писториус.
Министр добавил, что первые установки, собранные на украинской территории в рамках совместного проекта, могут быть переданы ВСУ в течение ближайших недель.
28 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило подписание соглашения о финансировании производства оружия между Писториусом и Умеровым.