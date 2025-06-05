Трамп запретил въезжать в США гражданам 12 стран

Президент США Дональд Трамп запретил гражданам 12 стран въезд на территорию Соединённых Штатов. Белый дом объявил, что эти страны «неэффективны в плане проверки и анализа», поэтому представляют «очень высокий риск» для страны.

Среди стран, для граждан которых установлен запрет, оказались: Афганистан, Гаити, Иран, Ливия, Мьянма, Экваториальная Гвинея, Чад, Конго, Эритрея, Судан, Сомали и Йемен.

Кроме того, частичный запрет коснулся граждан семи государств: Кубы, Туркменистана, Того, Бурунди, Лаоса, Сьерра-Леоне и Венесуэлы. По словам властей, эти страны также представляют высокий уровень риска для Соединённых Штатов.