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5 июня, 01:57

Вильфанд: 2025 год должен стать самым жарким в истории Земли

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

По прогнозам, 2025 год займёт одно из первых трёх мест по самым высоким температурным показателям в мире с вероятностью 90%. Речь идёт о зафиксированных человечеством значениях. Об этом сообщил в разговоре с журналистами научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С вероятностью 99% 2025 год войдёт в пятёрку в ранге самых высоких [температур]. С вероятностью 90% он будет в тройке самых высоких. Но вероятность того, что он будет самым тёплым совсем маленькая — меньше 1%», — отметил метеоролог.

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Вильфанд также добавил, что явление Эль-Ниньо сейчас находится в нейтральной фазе, что не влияет на рост глобальной температуры. Такие условия продлятся как минимум до осени. Метеоролог объяснил, что прогноз температуры не связан с основными моделями атмосферной циркуляции Эль-Ниньо и Ля-Нинья.

Ранее Вильфанд также отмечал, что в ближайшие пять лет планету ждёт самый жаркий год за всю историю. Пока температурный рекорд сохраняет 2024 год.

Лия Мурадьян
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