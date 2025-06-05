Вильфанд: 2025 год должен стать самым жарким в истории Земли

По прогнозам, 2025 год займёт одно из первых трёх мест по самым высоким температурным показателям в мире с вероятностью 90%. Речь идёт о зафиксированных человечеством значениях. Об этом сообщил в разговоре с журналистами научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С вероятностью 99% 2025 год войдёт в пятёрку в ранге самых высоких [температур]. С вероятностью 90% он будет в тройке самых высоких. Но вероятность того, что он будет самым тёплым совсем маленькая — меньше 1%», — отметил метеоролог.

Вильфанд также добавил, что явление Эль-Ниньо сейчас находится в нейтральной фазе, что не влияет на рост глобальной температуры. Такие условия продлятся как минимум до осени. Метеоролог объяснил, что прогноз температуры не связан с основными моделями атмосферной циркуляции Эль-Ниньо и Ля-Нинья.