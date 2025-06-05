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5 июня, 02:33

Швеция арендует тюрьму у Эстонии

Колючая проволока. Обложка © unsplash.com / Pawel Czerwinski

Колючая проволока. Обложка © unsplash.com / Pawel Czerwinski

Власти Швеции нашли решение проблемы переполненности своих тюрем, заключив соглашение с Эстонией об аренде тюремных мест. Как сообщает телеканал SVT, эстонская тюрьма в городе Тарту будет полностью передана в распоряжение шведских властей, что позволит разместить до 600 заключённых.

По словам председателя Комитета по юстиции шведского парламента Хенрика Винге, условия в тюрьме будут соответствовать шведским стандартам. Это означает, что заключённые смогут рассчитывать на комфортные условия, приближённые к тем, что они имели в Швеции.

Однако, несмотря на высокие стандарты, в тюрьме будет действовать эстонское законодательство с некоторыми исключениями, касающимися контактов заключённых с внешним миром.

Ожидается, что соглашение будет подписано этим летом и затем представлено на одобрение Риксдагу (шведский парламент). Первых заключённых могут отправить в Эстонию уже весной 2026 года.

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Ранее Life.ru писал, что в Новом Орлеане из тюрьмы сбежали 11 заключённых. Все они вырвались на свободу с оружием.

Юния Ларсон
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