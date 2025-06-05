В Чите произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов

В Чите ликвидируют масштабное возгорание на территории полигона твёрдых бытовых отходов. По данным МЧС Забайкальского края, огнём охвачено около 2000 квадратных метров. Спасатели столкнулись с порывистым ветром, скорость которого достигает 25–30 метров в секунду, что значительно затрудняет локализацию пламени.

В Чите загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. Видео © Telegram / МЧС Забайкальского края

К операции привлечены 82 сотрудника экстренных служб и 18 единиц спецтехники. Основные силы представлены подразделениями МЧС России: 52 пожарных и 12 машин из пожарно-спасательных частей №1, 2, 3, 4, а также специализированной пожарно-спасательной части.