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5 июня, 03:38

ВСУ обстреляли из танка больницу в Волновахе ДНР, где их вылечили

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Боевики ВСУ открыли огонь из танка по больнице в ДНР после того, как их там вылечили. Всё произошло а Волновахе, где врач помог раненным украинцам. Об этом рассказала Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР.

«Этот случай меня поразил. Город Волноваха, центральная больница, где врачи помогали ВСУ. Главный врач вышел и сообщил: «Я их вылечил, они начали уезжать на танке, развернулись и ударили по больнице»,рассказала омбудсмен в интервью РИА «Новости».

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Морозова подчеркнула, что украинские войска целенаправленно атакуют гражданское население, нарушая международные нормы и правила. Она также обратила внимание на то, что международные организации часто игнорируют подобные инциденты.

Ранее украинский военнопленный Иван Набоков сообщил, что Зеленский одобрил применение ВСУ оружия против гражданских лиц. По его словам, истинная цель киевского руководства заключается в личном обогащении.

Лия Мурадьян
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