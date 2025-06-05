Боевики ВСУ открыли огонь из танка по больнице в ДНР после того, как их там вылечили. Всё произошло а Волновахе, где врач помог раненным украинцам. Об этом рассказала Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР.

«Этот случай меня поразил. Город Волноваха, центральная больница, где врачи помогали ВСУ. Главный врач вышел и сообщил: «Я их вылечил, они начали уезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», — рассказала омбудсмен в интервью РИА «Новости».

Морозова подчеркнула, что украинские войска целенаправленно атакуют гражданское население, нарушая международные нормы и правила. Она также обратила внимание на то, что международные организации часто игнорируют подобные инциденты.