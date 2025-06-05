Передача Подколзина помогла «Эдмонтону» победить «Флориду» в финале Кубка Стэнли
Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Флориду Пантерз» на старте финала плей-офф НХЛ. Обложка © Х / NHL
Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Флориду Пантерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, завершившемся в овертайме со счётом 4:3. Главным героем встречи стал Леон Драйзатль, оформивший дубль с победной шайбой.
Помимо Драйзатля, в списке снайперов отметились Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм. Российский форвард Василий Подколзин внёс свой вклад в общую победу, отдав голевую передачу. Со стороны «Флориды» дубль оформил Самуэль Беннетт, ещё одну шайбу забросил Брэд Маршанд.
Эта победа позволила «Эдмонтону» повести в серии до четырёх побед (1-0). Следующая встреча команд состоится в Эдмонтоне 7 июня (старт — 3:00 мск).
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