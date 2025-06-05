Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 04:30

Передача Подколзина помогла «Эдмонтону» победить «Флориду» в финале Кубка Стэнли

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Флориду Пантерз» на старте финала плей-офф НХЛ. Обложка © Х / NHL

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Флориду Пантерз» на старте финала плей-офф НХЛ. Обложка © Х / NHL

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Флориду Пантерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, завершившемся в овертайме со счётом 4:3. Главным героем встречи стал Леон Драйзатль, оформивший дубль с победной шайбой.

Помимо Драйзатля, в списке снайперов отметились Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм. Российский форвард Василий Подколзин внёс свой вклад в общую победу, отдав голевую передачу. Со стороны «Флориды» дубль оформил Самуэль Беннетт, ещё одну шайбу забросил Брэд Маршанд.

Эта победа позволила «Эдмонтону» повести в серии до четырёх побед (1-0). Следующая встреча команд состоится в Эдмонтоне 7 июня (старт — 3:00 мск).

«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ
«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ

Ранее Life.ru писал, что российский хоккеист Никита Кучеров был удостоен звания лучшего игрока сезона в НХЛ по версии Ассоциации игроков. 30-летний нападающий представляет команду «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Артём Гапоненко
  • Новости
  • НХЛ
  • Эдмонтон Ойлерз
  • Флорида Пантерз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar