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Регион
5 июня, 05:09

Рябков: Россия восстановит самолёты, повреждённые в ходе атаки Украины

Сергей Рябков. Обложка © Kremlin.ru

Сергей Рябков. Обложка © Kremlin.ru

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС опроверг информацию об уничтожении российской авиатехники в результате инцидента 1 июня. Он сообщил, что самолёты получили повреждения, но подлежат ремонту.

Рябков также отметил несостоятельность заявлений украинской стороны о результатах удара. Он заявил, что действительность не имеет ничего общего с этими утверждениями, и рекомендовал ориентироваться на официальную информацию российского оборонного ведомства.

«И близко нет ничего подобного», — подчеркнул он.

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Напомним, 1 июня Вооружённые силы Украины нанесли удары по военным аэродромам России в пяти различных регионах. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях они были успешно отбиты. Однако в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания нескольких единиц авиационной техники. В Лондоне выразили мнение, что подобные действия со стороны ВСУ могут быть попыткой спровоцировать Россию на резкие ответные меры.

Артём Гапоненко
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