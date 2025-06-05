Рябков: Россия восстановит самолёты, повреждённые в ходе атаки Украины

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС опроверг информацию об уничтожении российской авиатехники в результате инцидента 1 июня. Он сообщил, что самолёты получили повреждения, но подлежат ремонту.

Рябков также отметил несостоятельность заявлений украинской стороны о результатах удара. Он заявил, что действительность не имеет ничего общего с этими утверждениями, и рекомендовал ориентироваться на официальную информацию российского оборонного ведомства.