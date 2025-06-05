Съёмочная группа «Звезды» попала под удар ВСУ в зоне СВО

В Алешках беспилотники ВСУ дважды нанесли удары по машинам съёмочной группы телеканала «Звезда». Один из автомобилей полностью сгорел, ранение получил сопровождающий журналистов.

Дроны ВСУ дважды атаковали машины корреспондентов «Звезды» в Алёшках. Видео © Telegram / Zvezdanews

В регионе продолжаются интенсивные атаки БПЛА. Более 120 тысяч человек в 192 населённых пунктах остаются без электричества и водоснабжения. Для жителей организован подвоз питьевой и технической воды.