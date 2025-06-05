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Регион
5 июня, 06:23

Съёмочная группа «Звезды» попала под удар ВСУ в зоне СВО

Дроны ВСУ дважды атаковали машины корреспондентов «Звезды» в Алёшках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

В Алешках беспилотники ВСУ дважды нанесли удары по машинам съёмочной группы телеканала «Звезда». Один из автомобилей полностью сгорел, ранение получил сопровождающий журналистов.

Дроны ВСУ дважды атаковали машины корреспондентов «Звезды» в Алёшках. Видео © Telegram / Zvezdanews

В регионе продолжаются интенсивные атаки БПЛА. Более 120 тысяч человек в 192 населённых пунктах остаются без электричества и водоснабжения. Для жителей организован подвоз питьевой и технической воды.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

В прошлый раз ВСУ атаковали съёмочную группу телеканала «Звезда» в марте этого года. Тогда в результате удара погибли оператор телеканала Андрей Панов и водитель съёмочной бригады Александр Сиркели.

Оксана Попова
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