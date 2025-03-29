Коллеги и друзья простились с убитыми ВСУ членами съёмочной бригады телеканала «Звезда»

Сегодня в Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым. Параллельно во Владимирской области друзья и коллеги простились с водителем съёмочной бригады Александром Сиркели. Президент России Владимир Путин почтил память погибших россиян, отправив траурные венки.

Корреспондент телеканала «Звезда» Елизавета Пронина, освещавшая траурную церемонию возле Храма всех Святых в Нижнем Новгороде, тоже знала погибшего. Журналистка призналась, что включиться в работу ей было очень тяжело. Она назвала Панова ответственным и трудолюбивым человеком, который всегда старался поддержать и приободрить.

«Ответственный и трудолюбивый, дело для него было превыше всего. Таким он был — и всегда с улыбкой на лице», — отметила она.