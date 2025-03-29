Коллеги и друзья простились с убитыми ВСУ членами съёмочной бригады телеканала «Звезда»
Оператора «Звезды» Панова и водителя Сиркели проводили в последний путь
Александр Сиркели и Андрей Панов. Обложка © Telegram / Zvezdanews
Сегодня в Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым. Параллельно во Владимирской области друзья и коллеги простились с водителем съёмочной бригады Александром Сиркели. Президент России Владимир Путин почтил память погибших россиян, отправив траурные венки.
Корреспондент телеканала «Звезда» Елизавета Пронина, освещавшая траурную церемонию возле Храма всех Святых в Нижнем Новгороде, тоже знала погибшего. Журналистка призналась, что включиться в работу ей было очень тяжело. Она назвала Панова ответственным и трудолюбивым человеком, который всегда старался поддержать и приободрить.
«Ответственный и трудолюбивый, дело для него было превыше всего. Таким он был — и всегда с улыбкой на лице», — отметила она.
На прощании с Александром Сиркели в городе Киржач Владимирской области тоже было многолюдно. Проводить погибшего в последний путь пришли друзья и родные, журналисты и неравнодушные местные жители. А руководство телеканала «Звезда» подало ходатайство о награждении водители съёмочной бригады Орденом Мужества посмертно.
Напомним, 28 марта в Крыму простились с военкором Александром Федорчаком, который погиб вместе со съёмочной группой «Звезды» из-за удара украинских боевиков. Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил искренние соболезнования семье и коллегам погибшего корреспондента «Известий». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации отреагировать на нападение на российских журналистов.