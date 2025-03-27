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27 марта, 20:22

В ЮНЕСКО осудили убийство российских военкоров в ЛНР

Глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле осудила убийство российских военкоров в ЛНР

Одрэ Азуле. Обложка © UNESCO / C. ALIX

Одрэ Азуле. Обложка © UNESCO / C. ALIX

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле отреагировала на убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике. В официальном заявлении, размещённом на сайте организации, она осудила преступление украинских боевиков и призвала стороны конфликта к соблюдению международного гумправа, включая резолюцию о защите работников СМИ.

«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию», — отметила глава организации.

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Напомним, ВСУ убили корреспондента Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели в ЛНР в конце марта. В Госдуме считают, что эти расправы показали истинное лицо ВСУ.

Тимур Хингеев
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