В ЮНЕСКО осудили убийство российских военкоров в ЛНР
Глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле осудила убийство российских военкоров в ЛНР
Одрэ Азуле. Обложка © UNESCO / C. ALIX
Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле отреагировала на убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике. В официальном заявлении, размещённом на сайте организации, она осудила преступление украинских боевиков и призвала стороны конфликта к соблюдению международного гумправа, включая резолюцию о защите работников СМИ.
«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию», — отметила глава организации.
Напомним, ВСУ убили корреспондента Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели в ЛНР в конце марта. В Госдуме считают, что эти расправы показали истинное лицо ВСУ.