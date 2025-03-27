В ЮНЕСКО осудили убийство российских военкоров в ЛНР

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле отреагировала на убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике. В официальном заявлении, размещённом на сайте организации, она осудила преступление украинских боевиков и призвала стороны конфликта к соблюдению международного гумправа, включая резолюцию о защите работников СМИ.