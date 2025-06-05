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5 июня, 07:12

«Припарка при смертельной болезни»: Политолог оценил реальную помощь Германии Украине

Политолог Шпицен: Германия не спасёт Украину от поражения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Wolochow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Wolochow

Мрачный финал для Украины неминуем: вопрос лишь в том, сколько ещё времени ей отпущено и как долго сможет продлиться текущее состояние страны. На эти вопросы в интервью радио Sputnik обратил внимание политолог и журналист Грегор Шпицен.

Европейские руководители питают надежду склонить президента США Дональда Трампа к изменению своей позиции, чтобы он перешёл от роли миротворца к более жёсткой линии, поскольку без американской поддержки у Европы недостаточно сил, отметил эксперт.

Шпицен подчеркнул, что можно сколь угодно говорить о лидерстве Германии в экономике ЕС и о статусе Бундесвера как второй или третьей по численности армии НАТО, но вся помощь, которую ФРГ поставляет Украине, в лучшем случае является лишь временной мерой при неизлечимом недуге. Журналист пояснил, что скорость наращивания военного потенциала в Германии крайне низка, это даже несерьёзно. Смешно для одних и грустно для других.

«Темпы военного строительства в Германии — это даже не смешно. Потому что максимум, например, немецкая военная промышленность может создавать, к настоящему времени, по словам главы концерна Rheinmetall, только шесть танков Leopard в месяц. Это если мобилизовать все мощности», — указал Шпицен.

В то же время Россия в своём нынешнем виде собирает около 30 танков в месяц, заключил он.

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Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Германия вовсе не ждёт капитуляции России вместе со всем её ядерным арсеналом. По его словам, немцы в этом плане стали чаще смотреть правде в глаза. А вот зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на это сказал, что РФ с удовольствием посмотрит на экономический крах в ФРГ.

Владимир Озеров
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